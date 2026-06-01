معرفی برترینهای رقابتهای انتخابی جودو نوجوانان
نفرات برتر اوزان مختلف رقابتهای انتخابی تیم جودو نوجوانان مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای انتخابی تیم جودو نوجوانان ایران با حضور آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون و مسعود حاجی آخوندزاده سرمربی تیم نوجوانان یکشنبه (۱۰ خرداد) در مجموعه ورزشی شهید کبگانیان برگزار شد.
نفرات برتر اوزان مختلف به شرح زیر مشخص شدند:
وزن ۵۰- کیلوگرم: محمدرضا کاظمی
وزن ۵۵- کیلوگرم: رضا نژادکژیانی
وزن ۶۰- کیلوگرم: امیر محمد آراسته - محمد پاینده
وزن ۶۶- کیلوگرم: امیر تقی زاده
وزن ۷۳- کیلوگرم: ارسلان بیگلری
وزن ۸۱- کیلوگرم: سبحان حکیمی - حسین نوین
وزن ۹۰- کیلوگرم: محمد برفراز - امیررضا علیزاده
وزن ۹۰+ کیلوگرم: محمد حدیدی
تیم جودو نوجوانان ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده میکند که تیر ماه به میزبانی اردن برگزار خواهد شد.