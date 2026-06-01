به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان اعلام کرد به منظور عملیات تعمیر شبکه گازرسانی، جریان گاز در برخی مناطق شهر اصفهان و درچه فردا سه شنبه ۱۲ خرداد قطع می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، فردا جریان گاز از ساعت ۸ تا ۲۰ در خیابان قائمیه، بعد از چهار راه تیموری، خیابان قائمیه کوی فضیلت و مسیر‌های منتهی به این معابر قطع خواهد شد.

همچنین مشترکان خیابان عبدالحسین زرین کوب، کوچه شهید نواب صفوی و بن بست‌های میلاد ۲ تا ۹ از ساعت ۹ تا ۲۳ فردا با قطعی گاز مواجه می‌شوند.

فردا قطعی گاز در شهر درچه، جنوب بلوار نواب صفوی (محله فودان) و کوچه‌های منتهی به آن از ساعت ۷ تا ۱۹ قطع خواهد شد.

شرکت گاز استان اصفهان، از مشترکان درخواست کرده است در زمان قطع گاز، شیر‌های وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.