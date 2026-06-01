اجرای دو پویش سراسری سازمان هلالاحمر در دهه ولایت
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر از اجرای دو پویش سراسری «خدمت کریمانه» و «احسان غدیر» در فاصله زمانی عید قربان تا عید غدیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، محمدجواد عزتی وظیفهخواه با اشاره به اهمیت این ایام گفت: هلالاحمر با تکیه بر ظرفیت عظیم داوطلبان و مشارکتهای مردمی، پویش «خدمت کریمانه» را با هدف حمایت مؤثر از اقشار کمبرخوردار در دهه امامت و ولایت اجرا میکند.
وی با تأکید بر اینکه پویش «احسان غدیر» حسن ختام این حرکت بشردوستانه است، افزود: پویش «احسان غدیر» نیز به طور مشخص با محوریت سنت حسنه اطعام و تهیه و توزیع وعدههای غذای گرم در مناطق محروم کشور همزمان با عید سعید غدیر اجرا خواهد شد. ما از مردم عزیز دعوت میکنیم تا با مشارکت در این پویش، در ثواب این اقدام بزرگ شریک شوند تا هیچ سفرهای در روز غدیر خالی نماند.
عزتی وظیفهخواه در پایان با اشاره به جایگاه همدلی جمعی اظهار کرد: قدرت اصلی ما در این پویشها، جمع شدن دلهای مردم است. هر گام کوچک در مسیر کمک به همنوعان، زمانی که کنار هم قرار میگیرد، به سفرهای پرمهر و لبخندی امیدبخش برای خانوادههای نیازمند تبدیل میشود.