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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۳/۱۱

سازمان هواشناسی برای تهران و استان‌های شمالی کشور رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۱- ۰۹:۲۳
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارش باران
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