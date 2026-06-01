مردم ولایت‌مدار محله سناردک پیشوا در نود و دومین شب شهادت رهبر انقلاب، با تجمعی پرشور، بر ایستادگی در مسیر مقاومت و بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نود و دومین شب از شهادت جانسوز حضرت آیت‌الله علی خامنه‌ای (ره)، محله سناردک پیشوا شاهد حضور حماسی مردمی بود که برای گرامیداشت یاد رهبر شهید خود به میدان آمدند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سردادن شعار‌های انقلابی، اعلام کردند که در سایه رهبری جدید انقلاب، با قدرت به راه عزت و استقلال ادامه می‌دهند. اهالی بصیر پیشوا در این مراسم، وحدت و میثاق با ولایت را رمز پیروزی و ثبات کشور در شرایط کنونی دانستند.