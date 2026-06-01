ممنوعیت کشت شلتوک در حوزه شبکههای آبیاری ناحیه شمال خوزستان
روابط عمومی شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری ناحیه شمال خوزستان اطلاعیه ای درخصوص ممنوعیت کشت شلتوک در حوزه شبکههای آبیاری این ناحیه صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
، در اطلاعیه روابط عمومی شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری ناحیه شمال خوزستان درخصوص کشت شلتوک در حوزه شبکههای آبیاری این ناحیه آمده است: به اطلاع کشاورزان شبکههای آبیاری ناحیه شمال میرساند؛ بر اساس ابلاغیه الگوی کشت تابستانه از سوی شورای کشاورزی استان، به منظور تأمین آب پایدار کشتهای تابستانه سال ۱۴۰۵، هرگونه کشت شلتوک در شبکههای آبیاری ناحیه شمال (دز و کرخه شمالی) ممنوع است.
بر همین اساس از همه کشاورزان درخواست میشود جهت آگاهی از الگوی کشت مجاز به اداره جهاد کشاورزی و امور مشترکین شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری ناحیه شمال خوزستان مراجعه کنند.