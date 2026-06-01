به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، رئیس اداره جهاد کشاورزی لنده استان کهکیلویه و بویراحمد گفت: از مجموع سطح ۴ هزار هکتار غلات در این شهرستان، ۲ و نیم هکتار به کشت گندم و بقیه به کشت جو اختصاص داده شده است.

مختار مشهدی زاده افزود: با توجه به بارندگی‌های خوب سال زراعی پیش بینی می‌شود در شهرستان لنده از مزارع دیم یک و چهار دهم تن و در مزارع آبی نیز سه و سه دهم تن در هر هکتار محصول برداشت شود.

وی از پیش‌بینی برداشت بیش از ۶ هزار تن گندم و جو در این شهرستان خبرداد و اضافه کرد: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با همکاری خوب کشاورزان با کارشناسان بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ضمن ثبت در طرح جهش تولید در دیم زار‌ها زیر کشت رفته بود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی لنده با اشاره گلایه کشاورزان از نبود مرکز خرید گندم و جو در شهرستان لنده گفت: مقرر شده که سال آینده شرکت تعاونی روستایی شهرستان با تعیین مرکز خرید و نصب باسکول تمام دیجیتال برای خرید محصولات سوق و لنده اقدام کند.

وی با بیان اینکه چندین دستگاه کمباین در مناطق دشت آبلش و دشت بن لنده در حال برداشت محصول گندم و جوی کشاورزان هستند، ادامه داد: یکی از مشکلات کشاورزان لنده در فصل برداشت محصولات زارعی هم‌زمانی فصل برداشت در استان خوزستان و مناطق گرمسیری استان و کمبود کمباین بود که امسال از محل اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی با پرداخت تسهیلات خرید کمیابن به دو نفر از متقاضیان برای اولین بار شهرستان لنده دارای دو دستگاه کمباین بومی شد.