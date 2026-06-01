قرار همدلی ۲۵ درجه، روایتی از نقش مردم در پایداری شبکه برق کشور

پایداری شبکه برق تنها به تولید بیشتر وابسته نیست، مدیریت مصرف نیز بخش مهمی در تامین انرژی کشور دارد. قرار همدلی ۲۵ درجه، روایتی از نقش مردم در این مسئولیت ملی است.