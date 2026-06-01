پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر از اجرای عملیات ردیابی و پایش ملخهای زیان آور در سطح ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان از ابتدای سال زارعی جاری تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حسن دشتینژاد مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: پنج تیم تخصصی پایش جهاد کشاورزی خرمشهر بهصورت مستمر و منظم، عملیات رصد و پایش ملخ را در مناطق مختلف این شهرستان انجام دادهاند.
او افزود: در این مدت، تمامی عرصههای زراعی و منابع طبیعی شهرستان مورد بازدید و پایش قرار گرفته و اطلاعات مربوطه نیز در سامانههای تخصصی و مرتبط ثبت و گزارش شده است.
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر با اشاره به گستردگی عملیات انجامشده گفت: مجموع سطح پایششده توسط تیمهای پایش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر بیش از ۵۰۰ هزار هکتار بوده است.
دشتینژاد افزود: خوشبختانه با وجود رصد مستمر و دقیق مناطق مستعد، از سال گذشته تاکنون هیچگونه موردی از حضور یا آلودگی ملخ صحرایی در شهرستان مشاهده و گزارش نشده است.
او ادامه داد: پایش مستمر و آمادگی کامل تیمهای تخصصی با هدف پیشگیری، شناسایی بهموقع و مقابله سریع با هرگونه تهدید احتمالی ناشی از آفات مهاجر، بهویژه ملخ صحرایی، همچنان ادامه خواهد داشت.