به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حسن دشتی‌نژاد مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: پنج تیم تخصصی پایش جهاد کشاورزی خرمشهر به‌صورت مستمر و منظم، عملیات رصد و پایش ملخ را در مناطق مختلف این شهرستان انجام داده‌اند.

او افزود: در این مدت، تمامی عرصه‌های زراعی و منابع طبیعی شهرستان مورد بازدید و پایش قرار گرفته و اطلاعات مربوطه نیز در سامانه‌های تخصصی و مرتبط ثبت و گزارش شده است.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر با اشاره به گستردگی عملیات انجام‌شده گفت: مجموع سطح پایش‌شده توسط تیم‌های پایش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر بیش از ۵۰۰ هزار هکتار بوده است.

دشتی‌نژاد افزود: خوشبختانه با وجود رصد مستمر و دقیق مناطق مستعد، از سال گذشته تاکنون هیچ‌گونه موردی از حضور یا آلودگی ملخ صحرایی در شهرستان مشاهده و گزارش نشده است.

او ادامه داد: پایش مستمر و آمادگی کامل تیم‌های تخصصی با هدف پیشگیری، شناسایی به‌موقع و مقابله سریع با هرگونه تهدید احتمالی ناشی از آفات مهاجر، به‌ویژه ملخ صحرایی، همچنان ادامه خواهد داشت.