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مردمان ولایتمدار شهرستان قدس در نود و دومین شب شهادت رهبر انقلاب، با حضور گسترده در خیابانها و میادین اصلی شهر، بار دیگر بر ایستادگی در مسیر آرمانهای نظام و بیعت با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان قدس در نود و دومین شب از شهادت جانسوز حضرت آیتالله علی خامنهای (ره)، شاهد خروش مردمی بود که با حضوری پرشور در میادین شهر، پیام وفاداری خود را به گوش جهانیان رساندند. شرکتکنندگان در این اجتماعات شبانه، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید، اعلام کردند که تا آخرین نفس در راه صیانت از ولایت و امنیت کشور ایستادهاند.
مردم بصیر شهرستان قدس در این شب، با سردادن شعارهای حماسی، تداوم مسیر مقاومت را تحت هدایت رهبری جدید انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، تنها راه عزت و اقتدار میهن دانستند و بر وحدت و همبستگی ملی در این برهه حساس تأکید کردند.