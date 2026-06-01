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مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵ تا پایان امشب خبر داد و گفت: این مهلت تمدید نمی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر کریمیان گفت: در دو روز گذشته بیش از ۳۰ هزار نفر و در مجموع ۶۰۵ هزار نفر برای این آزمون ثبت نام کردند.
وی افزود: دانشجویان برای ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند.
مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش توضیح داد: به این ترتیب، آن دسته از متقاضیانی که قبلاً در باره زمانی ۱۶ تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ثبتنام کرده بودند میتوانند در صورت تمایل و لزوم تا پایان امروز، دوشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبتنامی خود همچون شهر اقامت برای تعیین حوزه امتحانی، گروه آزمایشی و رشته امتحانی خود اقدام کنند.
وی به متقاضیان توصیه کرد در تغییر اطلاعات خود دقت داشته باشند زیرا پس از پایان مهلت تعیین شده برای ویرایش اطلاعات، هیچگونه درخواستی برای اصلاح و یا تغییر اطلاعات ثبتنامی و آزمونی از متقاضیان پذیرفته نخواهد شد.
کریمیان یادآور شد: افرادی که نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام میکنند توجه داشته باشند که اطلاعات ویرایش شده برای آزمون آنها ملاک خواهد بود و سازمان سنجش بعد از پایان مهلت ویرایش، هیچ اقدامی برای درخواست حذف ویرایش صورت گرفته، انجام نخواهد داد.
مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش افزود: آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیر برگزار میشود.