رئیس اداره ایمنی و پایش حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از ثبت کاهش محسوس تخلفات اضافه‌بار و افزایش چشمگیر میزان قبولی خودرو‌ها در مراکز معاینه فنی استان خبر داد.

، احسان نونژاد با اشاره به عملکرد حوزه ترافیک و حمل‌ونقل استان اظهار کرد: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد تخلفات اضافه‌بار در استان به ۴ هزار و ۶۱۰ مورد رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل، ۶ هزار و ۴۳۷ مورد بود، همچنین در اردیبهشت‌ماه سال جاری، ۴ هزار و ۴۴۱ مورد تخلف اضافه‌بار ثبت شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، احسان نونژاد با اشاره به عملکرد حوزه ترافیک و حمل‌ونقل استان اظهار کرد: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد تخلفات اضافه‌بار در استان به ۴ هزار و ۶۱۰ مورد رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل، ۶ هزار و ۴۳۷ مورد بود، همچنین در اردیبهشت‌ماه سال جاری، ۴ هزار و ۴۴۱ مورد تخلف اضافه‌بار ثبت شد.

وی افزود: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد خودرو‌های قبولی در مراکز معاینه فنی به ۱۸ هزار و ۹۶۸ دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

نونژاد با بیان اینکه مجموع مراجعات به مراکز معاینه فنی در دو ماهه نخست امسال به ۱۹ هزار و ۷۹۸ دستگاه رسید، ادامه داد: در همین بازه زمانی، تعداد ۲ هزار و ۴۲۳ دستگاه خودرو مردود شدند.

رئیس اداره ایمنی و پایش حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تخلفات خاص اضافه‌بار گفت: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد تخلفات اضافه‌بار به ۷۷ فقره رسید و میزان اضافه تناژ ثبت‌شده نیز ۲۱۵ تن بود. در اردیبهشت‌ماه نیز ۶۸ فقره تخلف اضافه‌بار به ثبت رسید.

وی تأکید کرد: مجموع این آمار‌ها نشان‌دهنده افزایش نظارت بر ناوگان و تقویت ایمنی در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان است.