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سناتور کریس کونز اذعان کرد که ایران «قویتر» از زمان قبل از آغاز جنگ آمریکا با این کشور شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش هیل، سناتور کریس کونز در گفتوگو با شانن بریم در برنامهٔ فاکس نیوز ساندی گفت: «صادقانه بگویم، ایران از ۹۰ روز پیش، قبل از این جنگ، قویتر است، چون پهپادهای ارزان و مرگبارش را به کار گرفته است، نه فقط برای بستن تنگهٔ هرمز، بلکه برای حمله به شرکا و متحدان ما در منطقه، آسیب زدن به زیرساختهای نفت و گاز، و هدف قرار دادن پایگاههای ما.»
نشریه هیل در ادامه نوشت : در میانهٔ جنگ در ایران که هفتهٔ گذشته وارد سومین ماه خود شد، قیمت بنزین و نفت بهشدت افزایش یافته، زیرا تنگهٔ هرمز، که مسیر آبی مهمی برای صنعت نفت است، بسته شده است. طبق دادههای انجمن خودرو آمریکا، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی در آمریکا عصر یکشنبه حدود ۴٫۳۴ دلار بود؛ در حالی که این رقم حدود یک سال پیش ۳٫۱۵ دلار بود.