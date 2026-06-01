احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح دوشنبه با هدف بازدید از دومین آزمون انتخابی ملی مهارت وارد کرج شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد کرج شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد کرج شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این سفر از بخش‌های مختلف مرکز تربیت مربی و فنی و حرفه‌ای کشور در حسن آباد کرج بازدید خواهد کرد.

مسابقه ملی مهارت با حضور تیم‌های برگزیده دوره اول مهارت کشور امروز در مرکز تربیت مربی و فنی و حرفه‌ای کشور مستقر در کرج برگزار می‌شود.

قرار است امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکز پیشخوان مهارت و فروشگاه‌های زنجیره‌ای کارافن در کرج افتتاح شود.