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ابلاغیه پلیس راهور درباره تردد خودروهای مناطق آزادی است که پلاک گذر موقت را دریافته کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان با اشاره به انتشار ابلاغیه پلیس راهور گفت: صاحبان خودروهای اروندی که در حال حاضر در مرخصی بسر می برند فعلا نیازی به تعویض پلاک ندارند یعنی با همان پلاک گذر موقت می توانند تا یک تیر ماه در کل کشور تردد کنند.
سرهنگ رضا دولتشاهی افزود: از آنجایی که مجوز این پلاکها یک ماه مجوز دارند و تاریخ هم بر روی آنها نصب شده مطابق روال بعد از یک ماه باید پلات گذر موقت برداشته شود اما با توجه به ابلاغیه جدید فعلا نیاز به تمدید و فک این پلاک گذر موقت نیست.
وی تاکید کرد: هیچ کس با پلاک اروندی یا خودروهای مناطق آزاد نمی تواند از این حق استفاده کند و شرط عبور و تردد این خودروها نصب پلاک گذر موقت است و موضوع این ابلاغیه این است که پلاک گذر باید حتما بر روی خودرو نصب شده باشد و کسانی که قصد دریافت مرخصی را دارند نیز می توانند با مراجعه و نصب پلاک گذر موقت از موضوع این ابلاغیه استفاده کنند و تا یک ماه و نیم در جاده های کشور تردد کنند.
بر اساس ابلاغیه رئیس پلیس راهور، محدودیت تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سطح کشور تا اطلاع ثانوی برداشته شد.
مطابق این ابلاغیه، خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد کیش، قشم، اروند، چابهار و ماکو میتوانند تا اطلاع ثانوی در تمامی جادهها و محورهای کشور تردد کنند.
طبق اعلام پلیس راهور، این مجوز تا زمان عادی شدن شرایط و صدور اطلاعیههای بعدی معتبر خواهد بود.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: مجوز تردد این خودروها در سراسر کشور همچنان معتبر است و تا زمان بازگشت کامل شرایط کشور به وضعیت عادی ادامه خواهد داشت.
به گفته سردار سیدتیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا: خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد (گذر موقت) به طور معمول تنها مجاز به تردد در محدودههای تعیینشده همان مناطق هستند و امکان تردد در سایر نقاط کشور را ندارند، این خودروها بر اساس قوانین و مقررات جاری، صرفا در محدوده منطقه آزاد محل ثبت پلاک اجازه تردد دارند و خروج آنها از این محدوده مستلزم طی فرآیندهای قانونی مشخص است.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: با توجه به شرایط خاص ناشی از جنگ، محدودیتهای ایجاد شده در فعالیت برخی دستگاههای اجرایی، تعطیلی یا نیمهتعطیل بودن ادارات مرتبط و همچنین به منظور صیانت از حقوق شهروندان ساکن در مناطق آزاد، موضوع در سطوح مختلف مدیریتی و انتظامی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
سردار حسینی با اشاره به اینکه بر اساس تدابیر اتخاذ شده و با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی انتظامی کشور، ۵ منطقه آزاد که در شرایط خاص عملیاتی قرار داشتند شناسایی شدندتصریح کرد: بر این اساس مقرر شد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد (ماکو، کیش، قشم، چابهار و اروند) بدون نیاز به تبدیل پلاک به پلاک ملی و به صورت گذر موقت، امکان تردد در سراسر جغرافیای کشور را داشته باشند.
وی ادامه داد: این تصمیم با هدف تسهیل شرایط برای مالکان خودروهای مذکور و با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود در فعالیت گمرکات و دستگاههای اجرایی اتخاذ شد. در ادامه نیز مراتب به تمامی استانهای کشور، یگانهای پلیس راه و راهور درونشهری و برونشهری و سایر مراجع ذیربط ابلاغ شد تا زمینه اجرای یکپارچه آن فراهم شود.
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: مدیران مناطق آزاد ماکو، کیش، قشم، چابهار و اروند نیز از اجرای این تصمیم ابراز رضایت و خرسندی کردهاند و همکاری مناسبی میان مجموعههای ذیربط برای اجرای آن شکل گرفته است.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی دارندگان این خودروها تصریح کرد: اعطای مجوز تردد در سراسر کشور به هیچ عنوان به معنای مستثنی بودن این خودروها از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نیست. تمامی ضوابط قانونی همانند سایر وسایل نقلیه در خصوص خودروهای پلاک مناطق آزاد نیز اعمال خواهد شد.
سردار حسینی ادامه داد: در صورت ارتکاب هرگونه تخلف رانندگی، اعمال قانون مطابق مقررات انجام میشود و چنانچه این خودروها در تصادفات رانندگی دارای سهم تقصیر باشند، همانند سایر وسایل نقلیه مسئولیت قانونی متوجه آنها خواهد بود.
رئیس پلیس راهور فراجا از رانندگان خودروهای مناطق آزاد خواست ضمن بهرهمندی از این تسهیلات، با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از بروز تخلفات و حوادث ترافیکی جلوگیری کرده و در حفظ نظم و ایمنی تردد در محورهای کشور مشارکت کنند.