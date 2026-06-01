مردم ولایت‌مدار رباط‌کریم در نود و دومین شب شهادت رهبر انقلاب، ضمن تجدید بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، با پیوستن به پویش مصرف بهینه انرژی، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری ملی و همدلی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهروندان دیار کریمان در تجمعی پرشور، یاد رهبر شهید خود را گرامی داشته و بر تداوم مسیر مقاومت تحت هدایت رهبری جدید تاکید کردند.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان با نگاهی به دغدغه‌های ملی، فرهنگ مصرف بهینه انرژی را یکی از مصادیق بارز همدلی دانستند. مردم رباط‌کریم معتقدند در شرایط کنونی، هر شهروند با خاموش کردن تنها یک لامپ اضافی، می‌تواند گامی عملی در جهت صیانت از منابع کشور و یاری‌رسانی به هموطنان بردارد. این اجتماع نشان داد که بصیرت مردم این دیار، ترکیبی از وفاداری به آرمان‌های انقلاب و مشارکت هوشمندانه در حل مسائل اجتماعی است.