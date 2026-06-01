به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق، بزرگراه‌های شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد عادی و روان است.

وی ادامه داد: مسیر شرق به غرب بزرگراه‌های زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی، صدر از شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، ترافیک عادی و روان است.

سرهنگ شریفی بیان کرد: مسیر جنوب به شمال بزرگراه‌های نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک عادی و روان است.