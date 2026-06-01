به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوشاب گفت: امسال با توجه به افزایش نزولات جوی و مساعد بودن شرایط آب‌ و هوایی، عملکرد مزارع جو نسبت به سال گذشته رشد قابل‌ توجهی داشته است.

رحمت‌ الله نظافت با اشاره به سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی جاری اظهار کرد: در مجموع یک‌ هزار و ۶۰۰ هکتار جو آبی و ۱۵۰ هکتار جو دیم در شهرستان زیر کشت رفته است که پیش‌ بینی می‌ شود ۶ هزار و ۳۱۵ تن جو از این سطح برداشت شود.

وی افزود: عملکرد جو آبی در هر هکتار به ۳ هزار و ۹۰۰ کیلوگرم و عملکرد جو دیم به ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار رسیده است؛ در حالی که این میزان در سال گذشته برای جو آبی ۳ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بوده است و امسال شاهد افزایش محسوس عملکرد هستیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوشاب با بیان اینکه برداشت این محصول از امروز در شهرستان آغاز شده است، گفت: عملیات برداشت با استفاده از ۳۰ دستگاه دروگر و ۷ دستگاه کمباین بومی در حال انجام است.

نظافت با اشاره به اهمیت جو در تأمین خوراک دام و نقش آن در اقتصاد کشاورزان منطقه، خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی شهرستان خوشاب تلاش دارد با حمایت‌ های فنی و ترویجی، زمینه افزایش بهره‌ وری و ارتقای تولید در بخش کشاورزی را بیش از پیش فراهم کند.