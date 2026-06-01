به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «موج آرامش»، عنوان ویژه‌ برنامه‌ای از گروه سلامت معنوی و سلامت روان رادیو سلامت به تهیه‌کنندگی ملیحه کاظمی است که امروز از ساعت ۱۳:۰۰، به این پرسش که «بهترین کار‌هایی که در روز‌های خوب خدا می‌شود انجام داد چه کار‌هایی هستند؟»، پاسخ خواهد داد.

برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت بر روی موج اف.‌ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز تقدیم شنوندگان صدای دانش، نشاط و آرامش می‌شود.

برنامه «نشان آبادی»، باهدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و کارآفرینی در روستا‌های کشور، پنج‌شنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۵:۰۰، میزبان محمدصادق پیش‌بین، کارشناس و مروج گیاهان دارویی خواهد بود.

این برنامه به بررسی زنجیره ارزش گل محمدی در روستا‌ها می‌پردازد، محصولی ارزشمند که می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و افزایش درآمد خانوار‌های روستایی باشد. در این برنامه ابعاد مختلف تولید، فرآوری، بازاریابی و ارزش افزوده حاصل از این محصول مورد واکاوی قرار می گیرد.

«نشان آبادی»، با رویکردی اقتصادی، به دنبال انعکاس فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در روستا‌های کشور است و تلاش می‌کند با معرفی ظرفیت‌های مغفول‌مانده روستاها، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار‌های محلی ایفا کند.

یکی از مهم‌ترین محور‌های این برنامه، بررسی راهکار‌های تحقق مهاجرت معکوس به روستا‌ها از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد پایدار است. در همین راستا، برنامه به معرفی کارآفرینان موفق روستایی، جوانان خلاق و فعالان اقتصادی مناطق مختلف کشور می‌پردازد تا الگو‌های موفق توسعه روستایی را به مخاطبان معرفی کند.

آشنایی با توانمندی‌های زنان روستایی، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی روستاها، بررسی حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی از روستاییان، پیگیری مطالبات و دغدغه‌های ساکنان مناطق روستایی و همچنین ارائه راهکار‌های عملی برای افزایش درآمد و بهبود کیفیت زندگی در روستا‌ها از دیگر بخش‌های این برنامه است.

برنامه «نشان آبادی»، به تهیه‌کنندگی لیلا روزبهانی، پنج‌شنبه‌ها، ساعت ۱۵:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش و جمعه در همین ساعت بازپخش می شود.

برنامه رادیویی «جان‌فدا» با رویکردی اجتماعی و الهام‌بخش، هر روز صبح از رادیو سلامت به یکی از موضوعات روزمره، فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد و تلاش می‌کند با محور قرار دادن همدلی، مقاومت، مدیریت منابع و امید به آینده، با مخاطبان گفت‌و‌گو کند.

در این برنامه سه‌شنبه ۱۲ خرداد، مخاطبان با این پرسش همراه می‌شوند که مهم‌ترین ویژگی جان‌فدایان ایران چیست؟؛ چهارشنبه سیزدهمین روز خرداد، مصداق‌های همدلی در طول جنگ رمضان تا امروز بررسی می‌شود؛ پنج‌شنبه (۱۴ خرداد)، به مناسبت عید غدیر و رحلت امام خمینی (ره) به نقش عزا، رهبری و پیشوای امت اسلامی در پیشبرد اهداف پرداخته می‌شود و جمعه ۱۵ خرداد، نیز هم‌زمان با روز جهانی محیط زیست، موضوع مدیریت مصرف انرژی و خدمت به محیط زیست محور بحث خواهد بود.

در این برنامه همچنین موضوعاتی، چون مدیریت مصرف آب و برق، مواجهه با شایعه و خبر‌های ضد و نقیض، دلایل امید و پایداری مردم در تاریخ پر فراز و نشیب کشور و نیز تأثیر دعا در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد.

برنامه «جان‌فدا» هر روز از ساعت ۰۷:۳۰ تا ۰۸:۵۵، روی موج اف.‌ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز پخش می‌شود.