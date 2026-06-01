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با شناسایی کاسبان امین، ۴۰ درصد کالاهای اساسی از طریق آنها توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی ستاد تنظیم بازار اصفهان گفت: تعدادی از کاسبان محلی در سطح محلات و کوچهها شناسایی شدند تا کالاهای اساسی از طریق آنها توزیع شود.
امید شریفی افزود: این اقدام اعتماد محلی را تقویت میکند و دوم اینکه دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز را در نزدیکترین نقطه به محل سکونتشان فراهم میکرد.
وی گفت:یکی از مهمترین اقدامات، واگذاری بخشی از مدیریت اقتصادی به ساختارهای منطقهای و محلی بود؛ بهطور مشخص در حوزه مدیریت مصرف برق، بخشی از مسئولیتها به شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع مستقر در شهرستانها سپرده شد تا مدیریت مصرف انرژی با مشارکت مستقیم ذینفعان انجام شود.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: یکی دیگر از اقدامات مهم، واگذاری بخشی از وظایف نظارتی به خود مردم بود. در این زمینه سامانهای طراحی شد تا شهروندان بتوانند تخلفات اقتصادی و صنفی را گزارش کنند و به فرایندهای نظارتی کمک رسانند.