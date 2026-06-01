زهرا کیانی و هاجر صفرزاده از اصفهان به عنوان چهره‌های برتر ورزش ایران در سال ۱۴۰۴ انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در بخش ورزشکاران سال زهرا کیانی، ستاره اصفهانی رشته تالو، به عنوان «بانوی ورزش ایران» در سال ۱۴۰۴ انتخاب شد.

کیانی در رقابت‌های ووشوی قهرمانی جهان در برزیل، در جایگاه نخست قرار گرفت و برای نخستین‌بار در تاریخ ووشو ایران به مدال طلا دست یافت.

در بخش ورزش پارالمپیک نیز هاجر صفرزاده از اصفهان به عنوان بانوی پارالمپیک ایران معرفی شدند.

هاجر صفرزاده در رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان ۲۰۲۵، در دوی ۴۰۰ متر به نشان نقره رسید.