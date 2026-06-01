به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از بخش مکتوب روزنامه جنگ، ایران با معرفی یک قایق تهاجمی سریع پیشرفته به نام ۲۷ رجب که قادر به شلیک موشک‌های کروز دوربرد است، قابلیت‌های دفاعی دریایی خود را به طور قابل توجهی افزایش داده است.

این قایق جنگی پیشرفته که ۲۷ رجب نام دارد، طی برگزاری مراسم ویژه‌ای در میدان انقلاب تهران، رونمایی شد. این قایق می‌تواند به سرعت ۱۰۰ گره دریایی (تقریباً ۱۸۵ کیلومتر در ساعت) برسد و آن را به یکی از سریع‌ترین شناور‌های نظامی دریایی جهان تبدیل کند.

این قایق تهاجمی که به سامانه موشکی مدرن مجهز است؛ قادر به هدف قرار دادن اهداف در فواصل دور است، در حالی که؛ گنجاندن آن در این فهرست به عنوان یک پیشرفت قابل توجه در قدرت رزمی دریایی ایران توصیف شده است. مقامات ایرانی استقرار ناوچه ۲۷ رجب را نشانه جدیدی از افزایش قابلیت‌های دفاعی دریایی و خوداتکایی نظامی این کشور توصیف کرده‌اند.