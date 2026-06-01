به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوا کشور، شاخص کیفی هوا در شوش ۱۲۲، دزفول ۱۲۱، هندیجان ۱۱۴، اندیمشک ۱۰۹، گتوند ۱۰۲ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم هوا برای گروه‌های حساس است.

داده‌های این سامانه نشان می‌دهند شاخص کیفی هوا در شهر‌های اهواز، آبادان، آغاجاری، امیدیه، اندیکا، ایذه، بهبهان، خرمشهر، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون، لالی، ماهشهر، مسجدسلیمان، ملاثانی و هفتکل در وضعیت قابل قبول است.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوا، دهدز تنها شهرستان با هوای پاک در استان خوزستان است.