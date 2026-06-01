تولیت امور دینی در مسجدالحرام و مسجد‌النبی (ص)، نرم افزار آموزش مجازی تلاوت «حرمین» را برای آموزش قرائت صحیح قرآن از راه دور، راه‌اندازی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، این نرم افزار از طریق یک سیستم جامع دیجیتال به صورت رایگان و مستقیماً از داخل مسجدالحرام در اختیار کاربران از کشور‌های مختلف جهان قرار می‌گیرد.

تولیت امور دینی مسجدالحرام و مسجدالنبی (ص) اعلام کرد: برنامه تلاوت الکترونیکی قرآن به گسترش آموزش قرآن و تسهیل یادگیری آن، برای همه اقشار جامعه کمک می‌کند.

این برنامه با بهره‌مندی از گروهی از معلمان قرآن مرد و زن و با استفاده از جدیدترین فناوری‌های دیجیتال، کاربران را قادر می‌کند در جلسات آموزشی ثبت نام کرده و مستقیماً از راه دور با معلمان ارتباط برقرار کنند.

تولیت امور دینی مسجدالحرام و مسجدالنبی (ص) توضیح داد: این نرم افزار با فراهم‌کردن امکان آموزش قرآن متناسب با گروه‌های سنی و سطوح مختلف تحصیلی، امکان تصحیح قرائت و آموزش قواعد تجوید را نیز فراهم می‌کند و در راستای مأموریت جهانی حرمین شریفین در آموزش کتاب خدا و انتشار ارشادات قرآنی مبتنی بر میانه‌روی راه‌اندازی شده است.

این مرکز تأکید کرد: نرم افزار حرمین برای خدمت به زائران و قرآن‌آموزان در سراسر جهان راه‌اندازی شده است و امکان بهره‌مندی آسان و راحت از برنامه‌های آموزشی از طریق پلتفرم‌های الکترونیکی و نرم افزار‌های هوشمند را برای علاقه‌مندان به یادگیری قرآن کریم فراهم کرده است.

بنا به اعلام تولیت امور دینی مسجدالحرام و ومسجدالنبی (ص)، ثبت نام و بهره‌مندی از خدمات نرم افزار آموزش تلاوت قرآن با دانلود نرم افزار اپل استور اپل به نشانی apps.apple.com/sa/app و گوگل پلی استور به نشانی play.google.com/store/apps/details?id=com.eqrra.muqra.macca امکان‌پذیر است.