به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،مهندس نجفی در حاشیه برنامه بازدید از زیرساخت‌های اربعینی مسیر راه کربلا و پایانه مرزی خسروی که با همراهی دکتر علی جعفری دبیر ستاد اربعین کشور و فرماندار قصرشیرین انجام شد؛ عنوان کرد: زیرساخت‌های خدماتی، رفاهی، درمانی و تردد مسافری خسروی در غرب کشور، بی‌نظیر است و زوار حسینی هر ساله در آرامش و امنیت از طریق این مرز در آیین اربعین حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: در سمت عراق و مرز منذریه نیز دارای زیرساخت‌های بسیار خوب و مناسبی فراهم شده و روند تردد بسیار روان است.

معاون عمرانی استاندار افزود: در اربعین سال ۱۴۰۴ بیش از یک میلیون نفر زائر حسینی از طریق مرز خسروی در امنیت کامل به کربلا عزیمت کردند.

وی ادامه داد: خوشبختانه با تلاش صورت گرفت زیرساخت‌ها و امکانات و خدمات رفاهی مناسبی برای پذیرایی از زوار حسینی در مسیر کنگاور تا خسروی فراهم شده است.

مهندس نجفی تاکید کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام گرفته، فضای پارکینگ‌ها در مرز خسروی به شکل گسترده‌ای توسعه پیدا کرده است و برای اولین بار صاحبان خودرو‌ها می‌توانند با اسکن بارکد‌های هوشمند موقعیت مکانی محل استقرار خودرو‌های خود را روی نقشه پیدا کنند.

وی همچنین سومار را یکی از مسیر‌های اربعین معرفی کرد و گفت: سال گذشته موکب‌های شش استان هدف در ایام اربعین از سومار به عتبات عالیات مننقل شدند و فراهم شدن امکان تردد زوار حسینی به رونق اقتصادی این شهرستان کمک می‌کند.