کارشناس هواشناسی مازندران : آسمان استان تا جمعه با بارش پراکنده باران پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: براساس نقشههای پیش یابی هواشناسی آسمان استان امروز ابری گاهی با بارش پراکنده باران همراه خواهد بود.
غلامپور با اشاره به اینکه فردا سه شنبه بطور موقت از ناپایداریها در استان کاسته میشود افزود: از عصر سه شنبه از مناطق غربی استان بارش باران آغاز میشود و تا صبح چهارشنیه ادامه دارد.
وی گفت: چهارشنبه هر چند از میزان ناپایداریها کاسته میشود همچنان از چهارشنبه شب تا جمعه احتمال بارش پراکنده باران پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران خاطر نشان کرد: دیروز ساری با ۳۰ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۷ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته غلامپور دریا تا عصر امروز نسبتا مواج و از عصر با کاهش موج همراه خواهد بود.