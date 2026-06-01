مردم ولایتمدار شهر لواسان در نود و دومین شب شهادت رهبر انقلاب، با تشکیل تجمعی پرشور، بیعت خود را با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر جدید انقلاب اسلامی، تجدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهر لواسان شاهد خروشی مردمی در قالب «وعده ۹۲» بود. شرکتکنندگان در این اجتماع با سر دادن شعارهای حمایت از رهبری و گرامیداشت یاد شهید آیتالله علی خامنهای (ره)، آمادگی کامل خود را برای پیروی از رهبری جدید در مسیر حفظ عزت و اقتدار کشور اعلام کردند. این حضور گسترده، پیام unity (وحدت) و پایداری ملت ایران در سایه ولایت را به گوش جهانیان رساند.