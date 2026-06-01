حرم مطهر احمد بن موسی شاه چراغ علیه السلام، امروز و در سالروز میـلاد امام علی النقی علیه السلام غرق در سرور و شادمانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، آستان مقدس احمدی و محمدی امروز میزبان عاشقان و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت است که برای عرض تبریک این میلاد فرخنده خود را به بارگاه امین ولایت رسانده‌اند.

به مناسبت میـلاد دهمین اختر تابناک امامت و ولایت، زائران و مجاوران حرم با پخش نقل و شیرینی در این شادمانی شریک شده‌اند.

سخنرانی مذهبی، مولودی خوانی و منقبت خـوانی از برنامه‌های میـلاد امام هادی علیه السلام در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) است.

همچنین از امروز پرده خوانی فضائل امیرالمؤمنین حضرت علی علیه‌السلام در حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام آغاز می‌شود و تا روز مباهله و همزمان با ۲۱ خرداد ادامه دارد.