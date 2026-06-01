مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران با اشاره به مصوبه جدید هیئت وزیران، آن را چارچوبی قانونی برای ساماندهی لکه‌های صنعتی و ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات این مناطق دانست.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، نشست تشریح و تبیین مصوبه جدید هیئت وزیران در خصوص ساماندهی لکه‌های صنعتی استان تهران با حضور مسئولان استانی و مدیران ۳۸ لکه صنعتی استان و با حضور حشمت‌الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، جمال علیرضاپور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، برادری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، عباس‌نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، سیجانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و مدیران عامل و رؤسای هیئت‌مدیره لکه‌های صنعتی در اتاق تهران برگزار شد.

در این جلسه، مصوبه جدید هیئت وزیران در خصوص ساماندهی لکه‌های صنعتی استان تهران که اخیراً ابلاغ شده است، برای مدیران و نمایندگان لکه‌های صنعتی تشریح و ابعاد مختلف آن تبیین شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران با اشاره به اهمیت این مصوبه در ساماندهی فعالیت‌های صنعتی استان اظهار داشت: این مصوبه، چارچوب قانونی لازم برای ساماندهی لکه‌های صنعتی را فراهم کرده و مسیر مشخصی را برای ارتقای وضعیت زیرساختی، خدماتی و مدیریتی این مناطق ترسیم می‌کند.

در ادامه نشست، فرآیند اجرایی ساماندهی لکه‌های صنعتی، وظایف دستگاه‌های اجرایی، مسئولیت شرکت‌های خدماتی و الزامات پیش‌بینی شده برای بهره‌برداران به‌صورت کامل تشریح شد و حاضران با مراحل اجرایی و الزامات قانونی مصوبه آشنا شدند.

همچنین نمایندگان لکه‌های صنعتی ضمن طرح دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود، در جریان جزئیات اجرای مصوبه و اقدامات مورد نیاز برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های آن قرار گرفتند.

در پایان این نشست بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های خدماتی و واحد‌های مستقر در لکه‌های صنعتی برای تسریع در روند ساماندهی و تحقق اهداف پیش‌بینی شده در مصوبه هیئت وزیران تأکید شد.