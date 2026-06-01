ممنوعیت ممانعت از شرکت دانشآموزان در امتحانات به دلیل بدهی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش کرمان با صدور هشداری جدی به مدیران مدارس دولتی و غیردولتی اعلام کرد که جلوگیری از شرکت دانشآموزان در امتحانات به دلیل بدهی، ممنوع و خلاف مقررات است و با متخلفان برخورد جدی میشود.
ماشا الله میرزا حسینی با تأکید بر این موضوع اظهار داشت: هیچ مدرسهای، اعم از دولتی یا غیردولتی، مجاز نیست دانشآموزان را به بهانههایی نظیر بدهی شهریه، کمکهای مردمی، هزینههای خدمات آموزشی و موارد مشابه، از ادامه تحصیل، حضور در کلاس درس، دریافت کارنامه و یا شرکت در آزمونها محروم کند.
وی افزود: حق آموزش و تحصیل، از حقوق اساسی دانشآموزان است و هرگونه اقدام محدودکننده در این زمینه، نه تنها مغایر با موازین تربیتی است، بلکه تخلف اداری محسوب شده و پذیرفتنی نیست.
میرزا حسینی در تشریح ابعاد حقوقی این موضوع تصریح کرد: اقداماتی از این دست، مصداق بارز تخطی از اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۷ و ۸ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در راستای تأمین امکانات تحصیل عادلانه است. قانونگذار در این زمینه جرمانگاریهای لازم را پیشبینی کرده است؛ لذا ضروری است مدیران و عوامل اجرایی مدارس، ضمن حفظ شئون اخلاقی و تربیتی، از هرگونه اقدام تنشزا که موجب بروز استرس و اضطراب برای دانشآموزان و خانوادههای آنان در فصل امتحانات میشود، جداً خودداری کنند.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش استان کرمان هشدار داد: بدیهی است در صورت دریافت گزارش یا احراز هرگونه تخلف در این زمینه، موضوع بدون اغماض و برابر مقررات، از طریق واحدهای بازرسی، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد و مسئولیت مستقیم حقوقی و اداری آن متوجه افراد خاطی خواهد بود.