رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با اشاره به برنامه تلویزیونی «هوش‌یار»، گفت: این برنامه در راستای مأموریت این سازمان برای شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان و همچنین تحقق عدالت آموزشی، تلاش دارد؛ دانش‌آموزان سراسر کشور را با الگوها، شیوه‌های طراحی پرسش‌ها و مهارت‌های مورد نیاز در آزمون‌های ورودی مدارس استعداد‌های درخشان آشنا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان (سمپاد) از بازنشر و پخش مسابقه تلویزیونی «هوش‌یار» با هدف گسترش عدالت آموزشی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان سراسر کشور خبر داد.

الهام یاوری افزود: مسابقه تلویزیونی «هوش‌یار» در ۵۲ قسمت و با مشارکت سمپاد و شبکه آموزش سیما تهیه و تولید شده است.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های مهم در فرآیند پذیرش دانش‌آموزان در مدارس سمپاد، ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای همه دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و محروم است. از این رو، در طراحی این برنامه تلاش شده است دانش‌آموزان بدون نیاز به حضور در کلاس‌های خصوصی یا بهره‌مندی از امکانات آموزشی خاص، با فضای آزمون‌ها و روش‌های حل مسائل آشنا شوند تا در زمان شرکت در آزمون، شرایط عادلانه‌تری برای رقابت داشته باشند.

یاوری با تأکید بر ضرورت کاهش فشار‌های روانی ناشی از آزمون‌ها، گفت: در تولید «هوش‌یار» تلاش شده است آموزش در قالبی جذاب، رقابتی و سرگرم‌کننده ارائه شود تا دانش‌آموزان ضمن تقویت مهارت‌های تفکر، تحلیل، خلاقیت و حل مسئله، از فضای نشاط‌آور برنامه نیز بهره‌مند شوند و فرآیند یادگیری برای آنان به تجربه‌ای دلپذیر تبدیل شود.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان درباره ساختار این مسابقه توضیح داد: در هر قسمت، دو تیم سه‌نفره از دانش‌آموزان دختر و پسر با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. در جریان مسابقه، ۱۰ پرسش هوش و استعداد تحلیلی بر اساس الگو‌های مشخص طراحی شده و هر تیم به پنج پرسش پاسخ می‌دهد. همچنین چالش‌های متنوعی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است که ضمن افزایش جذابیت برنامه، زمینه بروز توانایی‌های ذهنی و مهارتی دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به دسترسی عمومی به محتوای این برنامه، اظهار کرد: تمامی قسمت‌های مسابقه «هوش‌یار» علاوه بر پخش از شبکه آموزش سیما و انتشار در بستر تلوبیون، در پرتال سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان نیز بارگذاری شده است و دانش‌آموزان، خانواده‌ها و علاقه‌مندان در سراسر کشور می‌توانند به صورت آزاد و رایگان از محتوای آموزشی این برنامه استفاده کنند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی و بستر‌های برخط آموزشی می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان، توسعه فرصت‌های یادگیری و تحقق هرچه بیشتر عدالت آموزشی در کشور ایفا کند.

گفتنی است مسابقه تلویزیونی «هوش‌یار» در ۵۲ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای تولید شده و از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.