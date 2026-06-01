به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سروده سید علی موسوی گرمارودی به مناسبت سالروز ولادت امام هادی علیهالسلام منتشر شده است.
سر ز سامرّا برآور ای امام پاک من
ای تو را علم علی در سینه چون جان در بدن
▫️ای تو همنام امام راستان یعنی علی
ای بدو در کُنیه هم ماننده، یعنی بوالحسن
▫️ای نقی و هادی، ای ما را به آیین رهگشا
در ظلام این شب دیجور و دهر پُرفِتن
▫️سر ز سامرّا برآور تا ببینی روز ما
در دل این روزگار روسیهتر از لجن
▫️شیعیان را بیمحابا میکشند از بحر و بر
زادۀ وهابیان اندر عراق و از یمن
▫️نوکر بیمزد آمریکا زند لاف از فریب
کانچه او میفهمد از اسلام آن باشد حسن
▫️گلشن دین عرصۀ زاغان بیمقدار شد
آری ار بلبل رود از باغ، بازآید زغن
▫️سر ز سامرّا برآر و بر خر خودشان نشان
این ددان ناصبی را، کافران بیوطن
▫️یا بگو فرزند تو مهدی کند پا در رکاب
وین خران سگصفت را سر درآرد در رسن
▫️مرقد پاک تو را گیرم به فن برداشتند
هل أتی را چون توان برداشت از قرآن به فن
▫️هل أتی آیا نه در شأن شما نازل شدهست؟
پس چه میگویند این شومان شر شوخگن
▫️ سر ز سامرّا برآر و با نهیبی هاشمی
پاک کن از کارگاه دین گروه کارتَن