ای نقی و هادی، ای ما را به آیین رهگشا...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سروده سید علی موسوی گرمارودی به مناسبت سالروز ولادت امام هادی علیه‌السلام منتشر شده است.

‌سر ز سامرّا برآور ای امام پاک من

ای تو را علم علی در سینه چون جان در بدن

▫️ای تو همنام امام راستان یعنی علی

ای بدو در کُنیه هم ماننده، یعنی بوالحسن

▫️ای نقی و هادی، ای ما را به آیین رهگشا

در ظلام این شب دیجور و دهر پُرفِتن

▫️سر ز سامرّا برآور تا ببینی روز ما

در دل این روزگار روسیه‌تر از لجن

▫️شیعیان را بی‌محابا می‌کشند از بحر و بر

زادۀ وهابیان اندر عراق و از یمن

▫️نوکر بی‌مزد آمریکا زند لاف از فریب

کانچه او می‌فهمد از اسلام آن باشد حسن

▫️گلشن دین عرصۀ زاغان بی‌مقدار شد

آری ار بلبل رود از باغ، بازآید زغن

▫️سر ز سامرّا برآر و بر خر خودشان نشان

این ددان ناصبی را، کافران بی‌وطن

▫️یا بگو فرزند تو مهدی کند پا در رکاب

وین خران سگ‌صفت را سر درآرد در رسن

▫️مرقد پاک تو را گیرم به فن برداشتند

هل أتی را چون توان برداشت از قرآن به فن

▫️هل أتی آیا نه در شأن شما نازل شده‌ست؟

پس چه می‌گویند این شومان شر شوخگن

▫️ سر ز سامرّا برآر و با نهیبی هاشمی

پاک کن از کارگاه دین گروه کارتَن