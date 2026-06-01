دادستان عمومی و انقلاب بجنورد گفت: در پی شکایات مردمی از برخی طلافروشان در بجنورد، دو متهم به کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی دستگیر و بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سیدجواد ایلالی گفت‌: در پی دریافت شکایات مردمی درباره فعالیت برخی طلافروشان در بجنورد و ایجاد نگرانی میان شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا دو متهم به اتهام کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی شناسایی، دستگیر و با صدور قرار قانونی بازداشت شدند.

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد با بیان اینکه پرونده قضائی در این خصوص تشکیل شده است، تصریح کرد: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و ابعاد مختلف موضوع در حال بررسی است.

ایلالی تأکید کرد: دستگاه قضائی با هرگونه اقدام اخلال‌گرانه در حوزه اقتصادی و تضییع حقوق مردم برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.