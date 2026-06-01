تیم بعثت کرمانشاه در هفته بیست و هفتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال، در دیداری خارج از خانه به مصاف نفت و گاز گچساران خواهد رفت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، این دیدار از ساعت ۱۸:۳۰ فردا (سه شنبه، ۱۲ خرداد) به میزبانی یاسوج برگزار خواهد شد.

تیم بعثت کرمانشاه در حال حاضر با ۳۰ امتیاز در رده دهم جدول و تیم نفت و گاز گچساران با ۲۹ امتیاز در رده دوازدهم جدول لیگ دسته اول فوتبال قرار دارند.

تیم بعثت کرمانشاه در نیم فصل اول رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال توانسته بود با نتیجه ۲ بر یک نفت و گاز گچساران را مغلوب کند.