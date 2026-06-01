به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ رمضان گوروئی، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با جرایم مسلحانه در سطح شهرستان، مأموران کلانتری ۱۵ احمد آباد در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به جرحِ یکی از شهروندان از ناحیه پا، به‌سرعت وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران با پایش دقیق صحنه جرم و اقدامات هوشمندانه موفق شدند، متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی او را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان با اشاره به کشف سلاح جنگی کمری بکار رفته در صحنه جرم و اعتراف متهم به بزه انتسابی خاطرنشان کرد: علیه متهم پرونده قضایی تشکیل و به دادسرا معرفی شد.

سرهنگ گوروئی، با تأکید بر اهمیت همکاری مردم با پلیس، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه با پلیس تماس گرفته و از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند.