به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس حوزه قضائی بخش بروات گفت: در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه و اجرای طرح نظارت بر فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی، با نظارت دستگاه قضا، مشکلات و موانع بیش از ۴ هزار دستگاه از خودروهای موجود در پارکینگ برطرف و برای تحویل به شهروندان ترخیص شد.
غلامعباس عظیمی به همراه رئیس گمرک ضمن بازدید میدانی از مجموعه شرکت خودروسازی مدیران، وضعیت تحویل خودروهای تولیدی به شهروندان را بررسی کرد.
وی تصریح کرد: با پیگیریهای صورت گرفته از سوی دستگاه قضائی، ابهامات، مشکلات و موانع سر راه ترخیص بیش از ۴ هزار دستگاه از خودروها مرتفع و این خودروها برای تحویل به شهروندان ترخیص و بارگیری شدند.