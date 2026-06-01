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دراجرای طرح نظارت بر فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی، با نظارت دستگاه قضا، مشکلات و موانع بیش از ۴ هزار دستگاه از خودروهای موجود در توقفگاه رفع و برای تحویل به شهروندان ترخیص شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان،با ورود سازمان بازرسی استان و رفع برخی از مشکلاتِ اداریِ خودروهای در انتظار ترخیص، دو هزار و ۸۰۰ خودرو از تولیدات ارگ بم، به مشتریان تحویل خواهد شد.
در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه و اجرای طرح نظارت بر فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی، با نظارت دستگاه قضا، مشکلات و موانع بیش از ۴ هزار دستگاه از خودروهای موجود درتوقفگاه برطرف و برای تحویل به شهروندان ترخیص شد.
با پیگیریهای صورت گرفته دستگاه قضائی، ابهامات، مشکلات و موانع سر راه ترخیص بیش از ۴ هزار دستگاه از خودروها مرتفع و این خودروها برای تحویل به شهروندان ترخیص و بارگیری شدند.