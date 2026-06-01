با هدف پی گیری حقوق کشاورز و بخش دولتی و خصوصی فرآیند حمل و نقل محصولات کشاورزی گلستان با جدیت دنبال می شود.

توصیه به کشاورزان ،حمل و نقل بار و محصولات با بارنامه

توصیه به کشاورزان ،حمل و نقل بار و محصولات با بارنامه

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان در نشست با صنوف حمل و نقل استان با اشاره به شروع فصل برداشت محصولات کشاورزی گفت: در فرآیند حمل و نقل با تامین ناوگان از طریق فراخوان و با جلوگیری از تشکیل صف ها با افزایش شیفت های مراکز تحویل و گشت های مستمر اداره کل در مرکز استان و شهرستان ها به طور جدی دنبال می شود.

عادل مصدقی افزود: برنامه ریزی های متفاوتی برای حمل و نقل این محصولات در حال انجام است و تمام صنوف،بخش های حقوقی،حراست و معاونت حمل و نقل استان در جایگاه های خود پیگیر موارد احتمالی هستند.

وی گفت: در صورت مشاهده هر گونه تخلفی،کمیسیون های مربوطه آنها را, رسیدگی و در چارچوب قانون برخورد و اطلاع رسانی می شود.