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مدیریت بحران استانداری کرمان درباره ادامه هوای گرم و افزایش دما در سراسر استان تا پایان هفته هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ ادارهکل هواشناسی استان اعلام کرد: استقرار و تقویت کمفشار حرارتی، افزایش دما و ماندگاری هوای گرم در همه مناطق استان تا جمعه ۱۵ خرداد پیشبینی میشودو تکرار روزهای گرم غیرمتعارف همه مناطق استان کرمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
افزایش مصرف حاملهای انرژی بهویژه برق و گاز، احتمال گرمازدگی در گروههای حساس و همچنین بروز خسارت ناشی از تنش دمایی در بخشهای کشاورزی و دامپروری از مهمترین پیامدهای این اوضاع جوی است.
مدیریت مصرف انرژی، خودداری از حضور غیرضروری در فضای باز و قرار نگرفتن در معرض مستقیم نور خورشید، و نیز اتخاذ تمهیدات لازم برای کنترل دما و رطوبت در واحدهای کشاورزی و دامپروری از جمله توصیههای ارائهشده برای پیشگیری از خسارات احتمالی است.