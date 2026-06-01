رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: توسعه ورزش دانشگاهی و فراهم‌کردن بستر‌های پایدار برای شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی در دانشگاه‌ها، از رویکرد‌های محوری سازمان امور دانشجویان است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر سعید حبیبا در حاشیه مراسم رسمی بدرقه کاروان ورزشی دانشجویان کشور اعزامی به مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای در برزیل که در محل این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: اعزام کاروان ورزشی دانشجویان، نشان‌دهنده پویایی دانشگاه‌ها و استمرار فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی کشور است.

وی با اشاره به برنامه‌های سازمان امور دانشجویان در حوزه ورزش دانشجویی افزود: این حوزه یکی از بخش‌های مهم برنامه‌های سازمان است و تلاش می‌کنیم با تقویت زیرساخت‌ها، افزایش مشارکت دانشجویان و استمرار رویداد‌های منظم، زمینه ارتقای ورزش دانشگاهی را فراهم کنیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد کاروان اعزامی تصریح کرد: انتظار می‌رود دانشجویان ورزشکار کشورمان با انگیزه و آمادگی مناسب در رقابت‌های پیش‌رو حضور یابند و نتایج شایسته‌ای برای جمهوری اسلامی ایران کسب کنند.

حبیبا درباره سیاست‌های جدید این سازمان در حوزه ورزش دانشگاهی گفت: رویکرد ما صرفاً اعزام ورزشکاران آماده نیست؛ بلکه تأکید داریم ورزش در دانشگاه‌ها بر پایه ساختار‌های پایدار از جمله ایجاد و تقویت باشگاه‌های دانشگاهی توسعه یابد تا استعداد‌های ورزشی از میان دانشجویان شناسایی و مسیر رشد آنان در فضای دانشگاهی فراهم شود.

وی از تداوم و گسترش رویداد‌های ورزشی دانشگاهی خبر داد و افزود: در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، المپیاد ورزش‌های قهرمانی در تابستان امسال در دو دانشگاه کشور، در شاهرود و مشهد، با حضور حدود ۹ هزار دانشجو برگزار خواهد شد.

معاون وزیر علوم همچنین با اشاره به حمایت از ورزشکاران اعزامی خاطرنشان کرد: برای مدال‌آوران، به‌ویژه کسب‌کنندگان مدال طلا، مشوق‌هایی پیش‌بینی شده است که به منظور تقویت انگیزه و حمایت از استمرار حضور موفق در رقابت‌های بین‌المللی، در محل مسابقات به آنان اعطا خواهد شد.

رئیس سازمان امور دانشجویان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر همکاری بین‌بخشی گفت: تعامل و هماهنگی مناسبی با وزارت ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون‌های ورزشی وجود دارد و بخشی از رویداد‌ها و مسابقات مقدماتی نیز با همکاری فدراسیون‌های مربوط برگزار شده است.

وی افزود: سازمان امور دانشجویان علاوه بر ظرفیت‌های اجرایی در حوزه ورزش، از توان علمی و پژوهشی نیز برخوردار است و پژوهشگاه تربیت بدنی این سازمان با بهره‌مندی از اعضای هیأت علمی و تجهیزات تخصصی، آمادگی دارد در زمینه ارزیابی‌های جسمانی و پشتیبانی علمی و فناورانه از ورزشکاران، همکاری‌های لازم را ارائه کند.