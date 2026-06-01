پخش زنده
امروز: -
فرماندار پلدختر با اشاره به آغاز برداشت محصولات استراتژیک در این شهرستان گفت: کشاورزان پلدختر امروز با تولید محصولات اساسی، هم از دولت و هم از تأمین کالاهای اساسی کشور حمایت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمد عزیزی،در آیین آغاز برداشت محصولات استراتژیک استان در پلدختر، با قدردانی از تلاش کشاورزان شهرستان، اظهار کرد: با توجه به بارندگیهای مناسب امسال و پیشبینیهای کارشناسان حوزه کشاورزی، در شهرستان پلدختر شاهد افزایش قابل توجه تولید در برخی محصولات بودهایم؛ بهگونهای که تولید گندم حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و در حوزه کلزا و دانههای روغنی نیز رشد نزدیک به ۲۰۰ درصد ثبت شده است.
وی با اشاره به حضور مدیران و مسئولان استانی در این مراسم،افزود: انتظار داریم با همکاری متولیان حوزه کشاورزی، مسیر کشاورزی پایدار، حفظ آب و خاک و افزایش بهرهوری بیش از گذشته دنبال شود و کشاورزان نیز به سمت استفاده از فناوریهای نوین و روشهای نوین کشاورزی هدایت شوند.
فرماندار پلدختر با تأکید بر ضرورت رعایت الگوی کشت در بالادست این شهرستان گفت: سال گذشته در فصل تابستان مشکلات جدی در حوزه کشاورزی و باغات شهرستان داشتیم، اما با تدابیر و حمایتهای انجامشده توانستیم از بروز خسارات بیشتر جلوگیری کنیم، بنابراین انتظار داریم امسال نیز در بالادست پلدختر الگوی کشت بهدرستی رعایت شود تا با مشکلات زیستمحیطی مواجه نشویم.
عزیزی همچنین به طرح های آبرسانی و ایستگاههای پمپاژ اشاره کرد و گفت: در سفر اخیر استاندار لرستان به پلدختر، مدیران استانی قول دادند طرح های پمپاژ آبرسانی تا پایان خردادماه به بهرهبرداری برسد که با تکمیل این طرحها، حدود ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه از دیم به آبی تبدیل میشود.
وی ادامه داد: ایستگاه پمپاژ جایدرو با بیش از ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی، حدود ۲ هزار هکتار از اراضی را تحت پوشش قرار میدهد و ایستگاه پمپاژ واشیان نیز برای حدود ۱۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه نقشآفرینی خواهد کرد.
فرماندار پلدختر با بیان اینکه بهرهبرداری از این ایستگاهها تحولی جدی در تولید، اشتغال و افزایش بهرهوری ایجاد خواهد کرد، افزود: همانطور که میدانید، در اراضی آبی نسبت به اراضی دیم، میزان برداشت چندین برابر بیشتر است و امیدواریم با تکمیل این طرح ها، شاهد جهشی چشمگیر در بخش کشاورزی شهرستان باشیم.
عزیزی در پایان ضمن قدردانی از کشاورزان، بهرهبرداران و فعالان بخش کشاورزی، بر لزوم تداوم حمایتها از این قشر تأکید کرد.