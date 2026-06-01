شعبه صندوق کارآفرینی امید شهرستان مهریز با حضور مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور، مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان یزد در آیین افتتاح این مجموعه گفت: ساختمان صندوق کارآفرینی امید مهریز در زمینی به مساحت ۲۵۷ متر مربع احداث شده است.
امامی افزود: برای ساخت این مجموعه بیش از ۴۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و عملیات اجرایی آن طی دو سال به انجام رسیده است.
وی اظهار امیدواری کرد با بهرهبرداری از این ساختمان، خدمات صندوق کارآفرینی امید با کیفیت و سرعت بیشتری به مردم شهرستان ارائه شده و زمینه حمایت مؤثرتر از کارآفرینان و صاحبان کسبوکار فراهم شود.
فرماندار مهریز نیز در این مراسم با اشاره به نقش صندوق کارآفرینی امید در توسعه اشتغال گفت: این صندوق طی سالهای گذشته در زمینه حمایت مالی از کسبوکارهای خرد و مشاغل خانگی نقش مؤثری ایفا کرده است.
عسکرزاده افزود: صندوق کارآفرینی امید با همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان، تسهیلات متعددی را برای ایجاد اشتغال و توسعه فعالیتهای اقتصادی پرداخت کرده و در حوزههای مختلف از جمله مشاغل خرد، نیروگاههای کوچکمقیاس، اماکن ورزشی، حفظ و احیای میراث فرهنگی، قنوات و چاههای کشاورزی مشارکت داشته است.
وی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از ساختمان جدید صندوق کارآفرینی امید مهریز میتواند زمینه ارائه خدمات بهتر به متقاضیان و حمایت از طرحهای اشتغالزا و کارآفرینانه در شهرستان را بیش از پیش فراهم کند.
همچنین در جریان سفر مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور به مهریز، از دو واحد تولیدی و خدماتی شهرستان بازدید شد. ضیایی در این بازدیدها با بررسی مسائل و ظرفیتهای موجود، بر حمایت از واحدهای فعال، تقویت تولید، توسعه اشتغال و تداوم پشتیبانیهای مالی از کسبوکارهای مولد تأکید کرد.