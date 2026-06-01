در نود و دومین شب شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب اسلامی، مردمان ولایتمدار رودهن با برگزاری راهپیمایی شبانه، آسمان این شهر را به رنگ سوگ و بیعت درآوردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اقشار مختلف مردم با حضور در خیابانهای شهر، در حالی که پرچمهای انقلاب و تصاویری از رهبر شهید در دست داشتند، با شعارهای حماسی، غم فقدان آیتالله علی خامنهای (ره) را با ارادهای پولادین برای ادامه راه ایشان پیوند زدند.
این راهپیمایی که تحت عنوان «وعده ۹۲» سازماندهی شده بود، تنها یک مراسم سوگواری نبود، بلکه تجدید میثاقی مردمی و اعلام آمادگی برای پیروی از رهبری جدید انقلاب اسلامی در مسیر عزت و اقتدار ملی بود. شرکتکنندگان در این راهپیمایی با صدای بلند، همبستگی خود را با حضرت آیتله سید مجتبی خامنهای اعلام کرده و بر این نکته تأکید کردند که ولایت، محور ثبات و امنیت کشور در برابر توطئههای دشمن است.