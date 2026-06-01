به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حسین جان پرور گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز، مأموران پلیس در پی گزارش‌های مردمی، از نگهداری یک قبضه سلاح شکاری تک‌لول غیرمجاز در منزل فردی مطلع شدند.

وی با اشاره به اینکه مأموران پس از هماهنگی قضایی و در یک عملیات غافلگیرانه به محل اعزام و ضمن دستگیری متهم، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز را کشف و ضبط کردند، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.