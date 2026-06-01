مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) پنج شنبه ۱۴ خرداد در اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شــورای هــماهنگی تــبلیــغات اســلامی اســـتـــان اصــفهـــان این مراسم از ساعت ۱۶ پنج شنبه ۱۴ خردادماه در سالن بزرگ گلستان شهدای اصفهان برگزار میشود.
این مراسم با سخنرانی حجتالاسلام شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا (رئیس سابق حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس در زمان فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی) و حماسه سرایی ذاکرین أهل بیت علیهم السلام همراه است.