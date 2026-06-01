به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان با اشاره به آغاز طرح صیانت از سفره مصرف‌کنندگان، گفت: ذخایر مرغ منجمد بدون هیچ محدودیت زمانی و مقداری، با نرخ مصوب دولتی در شبکه توزیع سراسری استان در دسترس شهروندان قرار گرفته است.

روشن افزود: توزیع مرغ منجمد تنظیم بازار از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحد‌های عرضه‌کننده محصولات پروتئینی در سراسر استان در حال انجام است و محدودیتی برای تامین و عرضه این محصول وجود ندارد.

وی گفت: مرغ منجمد تنظیم بازاری بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار با قیمت کیلویی ۲۶۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده عرضه می‌شود و شهروندان می‌توانند این محصول را از مراکز تعیین‌شده تهیه کنند.

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام خراسان جنوبی با اشاره به کیفیت مناسب مرغ‌های عرضه‌شده افزود: این محصولات از ذخایر راهبردی شرکت پشتیبانی امور دام تامین شده و با کیفیت مطلوب در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

روشن با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه نگرانی در زمینه تامین مرغ منجمد وجود ندارد، گفت: هر میزان که بازار نیاز داشته باشد، مرغ منجمد تنظیم بازار تزریق خواهد شد و اکنون محدودیتی برای عرضه این محصول پیش‌بینی نشده است.

وی همچنین هدف از اجرای این طرح را کمک به تنظیم بازار و فراهم کردن امکان خرید مرغ با قیمت مناسب‌تر برای مصرف‌کنندگان عنوان کرد.