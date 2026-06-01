به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم که با حضور رئیس‌جمهور، رئیس سازمان صداوسیما، وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، مدیران سازمان صداوسیما، روسای فدراسیون‌ها و جمعی از قهرمانان و ورزشکاران، برگزار شد، برترین‌های ورزش ایران در سال ۱۴۰۴ معرفی شدند.

برترین‌های ورزش ایران از سوی شبکه تلویزیونی ورزش و با نظرسنجی بیش از ۱۰ میلیون رأی مردمی مشخص شدند که اسامی آنها به‌این‌ترتیب است:

فدراسیون کشتی عنوان برترین فدراسیون ورزشی کشور را به دست آورد. همچنین نشان جهان‌پهلوان تختی به صالح اباذری، نشان شهید حاج قاسم سلیمانی به روژان گودرزی و نشان شرافت و میهن‌دوستی به بهروز رهبری‌فرد اهدا شد.

اداره‌کل ورزش و جوانان استان مازندران نیز به‌عنوان برترین اداره‌کل ورزش استان‌ها انتخاب شد.

در بخش صحنه ماندگار ورزش ایران، نخستین ادای احترام نظامی تیم ملی والیبال پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین بزرگداشت شهدای میناب توسط ملی‌پوشان فوتبال موردتقدیر قرار گرفت.

مبینا نعمت‌زاده، ملی‌پوش تکواندو، عنوان «قهرمان فردای ورزش ایران» را از آن خود کرد. در بخش ورزش پارالمپیک نیز علی‌اکبر غریب‌شاهی به‌عنوان آقای پارالمپیک ایران و هاجر صفرزاده به‌عنوان بانوی پارالمپیک ایران معرفی شدند.

تیم ملی فوتسال جایزه برترین تیم سال را کسب کرد و پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، عنوان برترین مربی را به دست آورد. همچنین گل مهدی طارمی‌به‌عنوان برترین گل سال انتخاب شد.

در بخش ورزشکاران سال، امیرحسین زارع، قهرمان کشتی آزاد جهان، عنوان «آقای ورزش ایران» را به دست آورد و زهرا کیانی، ستاره رشته تالو، به‌عنوان «بانوی ورزش ایران» در سال ۱۴۰۴ انتخاب شد.

افسانه حسامی‌فرد نیز عنوان بانوی کوهنورد ایران را کسب کرد تا فهرست برگزیدگان مراسم قهرمان ایران در سال ۱۴۰۴ تکمیل شود.

همچنین در این مراسم با تجلیل از پیش‌کسوتان از سیدمصطفی‌هاشمی‌طبا برای یک عمر زندگی ورزشی قدردانی شد و نشان فردوسی به عنایت‌الله آتشی تعلق گرفت.

با ابتکار شبکه ورزش که برگزارکننده این جشنواره است در بخشی از سالن کوله‌پشتی‌هایی به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب جانمایی شده بود و در ادامه هم پیراهن تیم ملی فوتبال مزین با امضای قهرمانان و مدعوین به یاد ۱۶۸ شهید مدرسه میناب از سوی پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما به مسعود پزشکیان رئیس جمهور که مهمان ویژه این جشنواره بود اهدا شد.

پیمان جبلی و مسعود پزشکیان در پایان این اجرا در جمع ورزشکاران و باستانی‌کاران حاضر شدند و با آنها عکسی به یادگار گرفتند.

سال گذشته ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مخاطبان رسانه ملی با رأی خود در انتخاب قهرمان ایران شرکت کرده بودند که امسال این عدد با حدود ۳۳ درصد افزایش، به بیش از ۱۰ میلیون نفر رسید.

جشنواره «قهرمان ایران»، ابتکاری است که از سال ۱۴۰۰ در شبکه ورزش و با معرفی برترین‌های قرن ورزش آغاز شد. تقویت غرور ملی، بازنمایی افتخارات ورزشی و قدردانی از تلاش قهرمانان کشور از اهداف اصلی برگزارکنندگان این جشنواره به شمار می‌رود.