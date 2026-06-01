معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد: امروز مسئله ولایت، ولایت فقیه و جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری مورد تمرکز دشمنان اسلام و انقلاب قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی با بیان اینکه عید غدیر صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، اظهار داشت: غدیر استمرار مسیر هدایت الهی و تجلی پیوند ناگسستنی امت و امامت است و نقطه اتصال دین، ولایت، عدالت، عقلانیت و مسئولیت اجتماعی در جامعه اسلامی به شمار می‌رود؛ از همین رو، بزرگداشت آن هر سال اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: جشن غدیر امسال در شرایطی برگزار می‌شود که مسئله ولایت و جایگاه رهبری بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه و هجمه دشمنان قرار دارد و باید از این فرصت برای تبیین هویتی، معرفتی و اجتماعی غدیر به‌ویژه برای نسل جوان استفاده کرد.

معاون استاندار با اشاره به شرایط امروز جامعه اسلامی تصریح کرد: جشن غدیر امسال با همه مراسم‌های غدیر در طول تاریخ و حتی با برنامه‌های برگزارشده پس از پیروزی انقلاب اسلامی تفاوتی اساسی دارد، چرا که امروز مسئله ولایت، ولایت فقیه و جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری مورد تمرکز دشمنان اسلام و انقلاب قرار گرفته است.

دهستانی ادامه داد: دشمنان دریافته‌اند رمز اقتدار، استقلال، پیشرفت و ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها، پیوند عمیق مردم با اصل ولایت است. در چنین شرایطی، بزرگداشت غدیر تنها برگزاری یک جشن نیست، بلکه فرصتی برای تبیین یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هویتی و تمدنی جامعه اسلامی است.

وی اظهار داشت: جامعه امروز در حوزه‌هایی، چون شجاعت در برابر دشمنان اسلام به‌ویژه رژیم منحوس صهیونیستی، عدالت‌ورزی، حمایت از محرومان، دفاع از مظلومان، حکمرانی اخلاق‌محور و مدیریت عادلانه، می‌تواند عالی‌ترین الگو را در سیره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام بیابد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه فرهنگی استان گفت: یزد به عنوان دارالعباده ایران پیوندی عمیق با فرهنگ اهل‌بیت علیهم‌السلام و به‌ویژه فرهنگ علوی دارد و جلوه‌هایی مانند دینداری، قناعت، مردم‌داری، خیرخواهی، وقف، خدمت‌رسانی اجتماعی و توجه به محرومان در هویت فرهنگی یزد ریشه در همین فرهنگ اصیل دارد و باید در برنامه‌های امسال به خوبی مورد توجه قرار گیرد.

دهستانی همچنین بر رویکرد فراگیر، مردم‌پذیر و وحدت‌آفرین در اجرای برنامه‌ها تأکید کرد و افزود: غدیر متعلق به همه جامعه اسلامی و همه دوستداران فضائل انسانی است؛ بنابراین باید از هرگونه بیان، رفتار یا برنامه‌ای که موجب حساسیت مذهبی، سوءبرداشت یا زمینه‌ساز اختلاف شود پرهیز کنیم و پیام غدیر را با محورهایی، چون عدالت، اخلاق، کرامت انسانی، خدمت به مردم و حمایت از محرومان معرفی کنیم.

وی در پایان با دعوت به هماهنگی حداکثری میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی اظهار امیدواری کرد: دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای، آموزشی، شهرداری‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، هیئات مذهبی و گروه‌های مردمی با استفاده از ظرفیت عظیم مردمی، زمینه برگزاری جشن‌هایی باشکوه، امیدآفرین، خانوادگی و وحدت‌بخش را در سراسر استان فراهم کنند تا پیام غدیر بیش از پیش در متن زندگی مردم جاری شود.