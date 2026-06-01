عصر شعر غدیر با شعر خوانی ۱۵ شاعر در مدح و منقبت امیرالمومنین علی(علیه اسلام) و واقعه غدیر در مراغه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مراغه در این مراسم گفت: زبان هنر به خصوص شعر بهترین وسیله برای رساندن پیام غدیرخم به گوش جهانیان است.
حجت الاسلام بهروز جعفری افزود: شاعران میتوانند به زبان ادبیات و شعر واقعه غدیر خم را به درستی تبیین و معرفی کنند.
به گفته رئیس اداره تبلیغات اسلامی مراغه، غدیرخم از واقعیتهای مهم تاریخی جهان اسلام است و شاعران این واقعه را در قالب شعر در زیباترین قالبها به تصویر کشیدهاند.
جعفری افزود: در این مراسم همچنین اشعار و منظومههای آیینی استاد حیدر عباسی متخلص به باریشماز بررسی شد.