مردم ولایت‌مدار شهر ری در نود و دومین شب شهادت رهبر معظم انقلاب، با تشکیل تجمعی باشکوه در میدان شهر ری، بیعت خود را با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید انقلاب اسلامی، تجدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهرری شاهد حضور گسترده مردمی بود که برای گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله علی خامنه‌ای (ره) و اعلام وفاداری به رهبری جدید گرد آمدند. این تجمع که با اندوه و عزاداری گره خورده بود، پیام ادامه مسیر ولایت و ایستادگی در برابر دشمنان را به گوش جهانیان رساند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، با تأکید بر حفظ امنیت ملی، آمادگی کامل خود را برای پیروی از حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در مسیر عزت و اقتدار کشور اعلام کردند.